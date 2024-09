Manovra, riunione del Centrodestra a Palazzo Chigi: "Stop alla stagione dei bonus". Tajani: “Sintonia su tutto”

Legge di Bilancio, vertice dei leader di centrodestra a palazzo Chigi

Si è tenuta oggi all'ora di pranzo a palazzo Chigi un vertice dei leader del centrodestra per fare il punto sulla prossima Legge di Bilancio.

La riunione è durata quasi due ore e hanno preso parte, insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Governo, Tajani: "Perfetta sintonia su tutto, a vertice di maggioranza non si è parlato di Rai"

"Perfetta sintonia su tutto, non si e' parlato di Rai", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivato ad un evento di Confartigianato al termine del vertice con gli altri leader di centrodestra a Palazzo Chigi.

Legge di Bilancio, "confermate le priorità, stop a stagione bonus"

"Si è svolto a Palazzo Chigi un pranzo di lavoro fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti". E' quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra.

"In particolare, gli esponenti di governo hanno fatto il punto sul Piano strutturale di medio termine, introdotto dalla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita che l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre prossimo, e sulla legge di Bilancio per il 2025 - prosegue il comunicato -. Il ministro Giorgetti ha illustrato ai leader del centrodestra la situazione dei conti pubblici ad oggi e le nuove procedure di bilancio alla luce del nuovo Patto europeo. È stata ribadita la volontà di proseguire nel solco di una politica di bilancio seria ed equilibrata, confermare quanto di buono è stato fatto e verificare cosa di nuovo può essere attuato concentrando tutte le risorse a disposizione sulle priorità già indicate (famiglie, imprese, giovani e natalità), mettendo definitivamente la parola fine alla stagione dei bonus che hanno dimostrato non produrre alcun risultato".