L'Europa di Ursula ci porta alla guerra. Sono pazzi. Mandiamoli a casa

Dopo aver riempito Bocca della Verità a Roma, si prepara una nuova mobilitazione per la pace e la sovranità all'insegna del tricolore, per dire il nostro no all'Ue e ai suoi propagandisti guerrafondai, da Michele Serra a Vecchioni, quelli che hanno organizzato il Concertone per Ursula a reti unificate pagato dai contribuenti per chiedere più armi e meno stato sociale sotto le bandiere europeiste. Se vogliamo davvero fermare questa follia della guerra dobbiamo essere in tanti. Il popolo italiano vuole la Pace. Diciamolo a Milano Sabato 5 Aprile. Pace e Sovranità. No alla Guerra della UE. Nessun simbolo di partito, solo bandiere Italiane.

L’Unione Europea-chiosa il leader politico- è nemica dell’Italia e degli italiani. Ora con l'aiuto dei suoi propagandisti guerrafondai, da Michele Serra a Vecchioni, hanno organizzato il Concertone per Ursula a reti unificate pagato dai contribuenti per chiedere più armi e meno stato sociale sotto le bandiere europeiste. Ricordiamo a questi signori che cosa è l'Unione Europea, nel 2001, uno stipendio di 2 milioni di lire era un buon stipendio, oggi, con 1000 € al mese, fai la fame. Abbiamo pagato noi la riunificazione della Germania. Ci hanno distrutto l’agricoltura e la pesca, derubato di tutti i grandi marchi. I salari dei lavoratori italiani sono tra i più bassi del continente. Ci hanno fatto fare la guerra a Gheddafi contro i nostri interessi e poi riempito di immigrati. Stanno distruggendo la piccola e media impresa. Hanno imposto dissennate politiche cosiddette “green” fuori da ogni buon senso. Adesso vogliono mandare i nostri figli e i nostri nipoti a far la guerra per continuare a comandare. Sono pazzi. Mandiamoli a casa.



