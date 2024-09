Maria Rosaria Boccia: "Io vagabonda… ho Dio!". Così replica all'irritazione di Meloni per la sua presenza stasera da Bianca Berlinguer. Esclusivo

Maria Rosaria Boccia conferma ad Affaritaliani.it che stasera sarà su Rete 4 a "È Sempre Cartabianca"



"Sì, stasera sarò ospite di Bianca Berlinguer". Maria Rosaria Boccia conferma ad Affaritaliani.it che questa sera sarà su Rete 4 a 'E' Sempre Cartabianca', il programma condotto da Bianca Berlinguer.



Alla domanda su una presunta irritazione da parte di Palazzo Chigi e della premier Meloni - come scrivono alcuni quotidiani questa mattina - con la famiglia Berlusconi per ospitare Boccia su una rete Mediaset, lei commenta: "La potenza è nulla senza controllo! (come ha postato la stessa Boccia su una sua storia su Instragram, ndr)", aggiungendo poi: "Io vagabonda… ho Dio!".