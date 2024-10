Boccia smentisce il Corriere della Sera: divorzio dall'ex marito nel 2017. Ecco tutte le prove, i documenti esclusivi

Boccia smentisce il Corriere: divorzio dall'ex marito nel 2017. I documenti esclusivi

Maria Rosaria Boccia, la donna che ha fatto dimettere l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, smentisce il Corriere della Sera. Ecco i documenti esclusivi che Affaritaliani.it ha potuto visionare.

Il suo avvocato Francesco Di Deco scrive nell'oggetto della comunicazione: "Richiesta smentita e rettifica dell’articolo corriere.it del 7.09.2024 con preghiera di pubblicazione ai sensi dell’art. 8 Legge n. 47/48".

Il punto è che il 7 settembre il CorSera ha intervistato l'ex marito di Boccia e - scrive il legale - che dal virgolettato viene dato "per assodato che dopo dieci anni non vi era possibilità di ottenere il divorzio 'a causa' della Dott.ssa Boccia".

"La presente smentita e contestuale rettifica - scrive sempre l'avvocato Di Deco -, si rende necessaria al fine di vanificare l’ennesimo fuorviante tentativo di attribuire falsità sul conto della Dott.ssa Boccia. A tal fine si allega copia della sentenza di divorzio". E ancora (sottolineato come si può leggere dai documenti che Affaritaliani.it ha potuto visionare): "Dalla lettura di quest’ultima può evincersi come la cessazione degli effetti civili sia avvenuta nell’ormai lontano 2017, mediante un accordo consensuale non appellato da nessuna delle parti e, sulla scorta del quale la Boccia non percepisce un solo centesimo dall’ex marito".

LEGGI QUI TUTTI I DOCUMENTI ESCLUSIVI