Mattarella firma il ddl Nordio: la riforma della giustizia passa alle Camere

Riforma della giustizia, Mattarella firma il Ddl Nordio. La discussione passa al Parlamento

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il ddl Nordio che contiene la riforma sulla giustizia. Il capo dello Stato ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge “recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”. Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, lo scorso 15 giugno e ora dunque arriverà in Parlamento per essere esaminato dalle commissioni competenti e poi discusso in Aula a Montecitorio e a Palazzo Madama.