Meloni al supermercato, poi il caffè e sigaretta con gli amici Vip. Le foto inedite della premier

Giorgia Meloni al supermercato con Giambruno e la figlia, poi il caffè e sigaretta con gli amici Vip. Le foto inedite.

Potrebbe non sembrare, ma anche la premier è una donna come tante. Giorgia Meloni, pizzicata dal settimanale di gossip Chi, altro non è che una mamma un po' trafelata che fa la spesa al supermercato vicino casa con il compagno Andrea, la piccola Gigì (così Ginevra viene chiamata in famiglia) e una coppia di amici: Marco Mezzaroma, neopresidente di Sport e Salute (cognato di Claudio Lotito ed ex marito di Mara Carfagna) e la sua nuova compagna.

Giorgia Meloni con Andrea Giambruno. Foto da Chi



Pantaloni, scarpe da ginnastica e morbida casacca chiara, Giorgia, anche se sta governando il Paese in un momento storico difficilissimo, rimane una persona come le altre. Che fa le stesse cose che facciamo tutti. Gira nel quartiere, compra i giornali, scarica le tensioni con una sigaretta, scrive Chi. Scherza con Mezzaroma, amico da sempre della sorella Arianna, per poi concentrarsi sul telefono, bollente come non mai in quest’ultimo periodo.

Giorgia Meloni al supermercato con Andrea Giambruno e Marco Mezzaroma. Foto da Chi



Forse dorme poco, Giorgia. E chi dormirebbe, seduto sulla sua poltrona? La domenica però resta di sua figlia, in uno scorcio di normalità, seduta sul cofano di un'auto davanti agli scampoli di tessuto del mercato rionale.