Meloni diserta la fiaccolata per Borsellino: “Motivi di ordine pubblico”

Mafia, Meloni diserta la storica fiaccolata per Paolo Borsellino in via D'Amelio: "Motivi di ordine pubblico"

“Non sono mai mancata alle commemorazioni di Paolo Borsellino”, aveva assicurato la premier Giorgia Meloni domenica a Pompei. Ma, rispetto alle attese, la premier ha cambiato il programma: non parteciperà alla tradizionale fiaccolata serale in via D’Amelio organizzata storicamente della Destra e invece sarà presente a una cerimonia ufficiale, nella primissima mattinata, alla caserma Lungaro.

Una scelta motivata anche dal rischio di possibili contestazioni durante il corteo.

Come si apprende, la presidente del consiglio domani mattina sarà alle 8.45 alla caserma Lungaro di Palermo, dove deporrà una corona di fiori davanti alla lapide dei poliziotti delle scorte morti nelle stragi del 1992. Poi andrà al cimitero a rendere omaggio a Borsellino. E nella Chiesa San Domenico dove è sepolto Giovanni Falcone. Successivamente andrà in Prefettura dove presiederà un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.