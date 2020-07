Meloni, 'Imagine di John Lennon non mi appassiona'. Ceccardi: 'Inno marxista'

Giorgia Meloni è finita nel mirino dei fan di John Lennon. La leader di Fratelli d'Italia, interrogata sulla celebre canzone "Imagine", non ha usato mezze parole, stroncandola nettamente. "E' una canzone bellissima - premette intervistata a In Onda su La 7 - peccato per quel testo - dice la Meloni - che immaginando un mondo senza confini, religioni e possesso e, ricordiamolo, anche senza guerre, cupidigia, fame e uccisioni, non mi appassiona". Pochi giorni fa, anche Susanna Ceccardi, europarlamentare e candidata della Lega in Toscana, aveva ribadito la sua contrarietà a “Imagine” di John Lennon, considerata un "inno marxista".