Meloni: "Solo il voto se cade il governo. Salvini sta trattando? Impossibile"

"Non ci sono i margini per un nuovo governo". Parola di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia esclude l'ipotesi. "In ogni caso - spiega al Corriere della Sera - non ci saremo noi. Andremo al governo solo con i voti degli italiani. Poi confido nel fatto che il tira e molla di Renzi possa portare all'implosione di questo esecutivo, e spero che Mattarella si renda conto che a quel punto ci sarebbe solo il voto".

Sull'ipotesi di un governo di centrodestra allargato a Renzi, Meloni è netta. "Mi pare impossibile che Salvini tratti con chi in questo momento sta cercando un accordo nella maggioranza per stravolgere i decreti sicurezza, per abolire le multe alle Ong che fanno tratta di uomini, per fare il contrario di quello che gli italiani ci chiedono. Noi - prosegue - in ogni caso non siamo disponibili a nessun gioco o giochino di Palazzo. Non ci saranno i voti di Fdi per questo nuovo esecutivo in questa legislatura".