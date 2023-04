Meloni vola a Londra da Sunak, dalla Brexit ai migranti: tutti i temi

Meloni vola a Londra da Sunak, bilaterale con il primo ministro. Il punto dei temi sul tavolo

La premier Giorgia Meloni vola oggi a Londra per incontrare il primo ministro Rishi Sunak: il bilaterale, che durerà due giorni, ha lo scopo di coronare l’eccellente stato del rapporto tra i due Paesi, oltre che rilanciare un dialogo strategico, a tutto tondo, con un partner e alleato chiave. Non a caso si tratta della prima visita di due giorni in un Paese europeo del premier Meloni, segno dell’importanza, viene fatto notare a Palazzo Chigi, che il governo italiano attribuisce alle relazioni con il Regno Unito. Come fa notare Adnkronos, per Downing Street si tratta di un ritorno dell'Italia nella City: Mario Draghi, durante il suo mandato, non fece missioni a Londra, complici i viaggi fiaccati dall'avanzare della pandemia, dunque l'ultimo presidente del Consiglio italiano nella Capitale britannica è stato Giuseppe Conte, e questo ben prima che il Covid stravolgesse gli equilibri planetari.