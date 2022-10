Meloni vuole un comunicatore a Palazzo Chigi, ma non dimentica la Ianniello

Giorgia Meloni vuole rafforzare la squadra della comunicazione

Giorgia Meloni ha deciso che per il suo ingresso a Palazzo Chigi servirà potenziare la squadra dei comunicatori. E dunque alla fedelissima Giovanna Ianniello, verrà affiancata un’altra figura (si parla di Andrea Bonini di Sky, ma non solo) che svolga un ruolo più istituzionale.

Un attacco a due punte: da una parte una comunicazione politica, che sappia rappresentare le istanze della base che ha accompagnato la Meloni fin da quando Fratelli d’Italia era al 4%. E infatti diversi esponenti di primo piano di FdI, contattati da affaritaliani.it, hanno ribadito l’importanza della Ianniello nelle strategie comunicative della presidente del partito conservatore; dall’altro un giornalista, capace magari di “tradurre” i pensieri di Giorgia nei salotti più azzimati e di fronte all’Europa.

D’altronde, non è certo un mistero che la Meloni ancora oggi venga guardata come un alieno da molti, con quel misto di snobismo e perplessità che riporta la politica romana ai suoi esordi nel sottobosco della destra capitolina. Per questo servirà qualcuno esperto delle dinamiche e dei linguaggi dei palazzi di potere.