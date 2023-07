Mes, la Camera approva il rinvio di 4 mesi del voto su ratifica

Mes, via libera al rinvio di 4 mesi

Via libera della Camera allla sospensiva della Pdl di ratifica del Mes: la mozione è passata con 195 sì e 117 no. La sospensiva del Mes di 4 mesi approvata oggi in Aula alla Camera è un fatto positivo e attesta, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la compattezza della maggioranza e ci permette così di avere più tempo per valutare quali siano le soluzioni migliori per la nostra nazione su questo dossier". A dirlo è Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera.

"Il centrodestra - riprende - ha una posizione coerente e lineare sulla necessità di ripensare a questo strumento, anche alla luce della riforma sulle nuove regole europee, tra cui l’Unione Bancaria e il patto di stabilità. A chi oggi protesta ricordiamo che ha avuto 2 anni per ratificarlo e non l’ha fatto ma oggi lo pretende solo ed esclusivamente per andare non soltanto contro il centrodestra ma contro l’Italia".