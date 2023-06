Metsola ricorda Silvio Berlusconi: "Voleva l'Italia più forte in Europa"

Silvio Berlusconi, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola allo Speciale Tg2

"L'Italia sta facendo il possibile per raggiungere gli obiettivi fissati" dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'Europa sara' in questo "al suo fianco". Lo ha detto in un intervento allo Speciale Tg2 la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

"Da Bruxelles e Strasburgo e dagli altri Paesi abbiamo visto che Silvio Berlusconi ha lavorato fino all'ultimo per un'Italia piu' forte in Europa - ha detto commentando l'ultimo appello dell'ex premier scomparso a non sprecare i fondi Pnrr - Abbiamo fiducia e auspichiamo che tutti gli Stati membri spendano le risorse. Il successo del Pnrr e' fondamentale: dal buon esito degli investimenti dipendera' la possibilita' di utilizzare anche per il futuro i fondi del Next generation Eu", ha aggiunto Metsola.