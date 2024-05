Migliorisi, via dall'Ars e assunto in Senato. Andava in auto blu dal pusher

Senato, il super incarico a Migliorisi. Era stato travolto da uno scandalo di droga a Palermo: dal pusher in auto blu

Giancarlo Migliorisi sembra essersi definitivamente alle spalle lo scandalo che lo ha travolto. Il superburocrate della Regione Siciliana era stato costretto - in base a quanto riporta Il Fatto Quotidiano - a dimettersi dopo che venne ripreso dalle telecamere mentre in auto blu andava a rifornirsi di droga dal suo pusher di fiducia. Ora infatti Migliorisi ha trovato un nuovo impiego, via dall'Ars è stato assunto addirittura in Senato. A puntare su di lui - prosegue Il Fatto - è stata Daniela Ternullo, la senatrice di Forza Italia subentrata nel seggio a cui nel 2023 Giancarlo Miccichè aveva rinunciato per mantenere lo scranno a Palazzo dei Normanni. E non si tratta di una collaborazione qualunque: a Migliorisi nonostante l’inciampo a base di droga, è stato assicurato un incarico negli uffici dorati che la Ternullo occupa in ragione del suo ruolo di Segretaria di Presidenza al Senato.

"Giancarlo - dice a Il Fatto la senatrice Ternullo - ha risolto tutto, è libero e tranquillo: ha un curriculum straordinario, è un mio corregionale, a suo carico non risultano procedimenti penali né amministrativi per quella vicenda in cui è stato coinvolto e quindi non capisco perché si debba speculare sulla mia decisione di prenderlo a lavorare e di riservargli una parte nemmeno grande del plafond di risorse che mi sono assegnate per il mio ruolo istituzionale. Ma qualche imbarazzo c’è, come fa notare qualcuno a Palazzo che preferisce l’anonimato.