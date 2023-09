Migranti-Cpr, "il piano va attuato". Da FdI risposta secca alle regioni

"Mi pare notevole che anche i governatori del PD si oppongano a quell’accoglienza di cui sempre si parla a sinistra"

“C'è un piano di distribuzione che va attuato". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan risponde alla domanda di Affaritaliani.it su che cosa pensi delle proteste delle regioni per i Cpr per i rimpatri dei migranti e se maggioranza e governo andranno avanti comunque con quanto deciso. "Nelle misure approvate e nell’allestimento ci saranno tutti gli elementi per far in modo che questi centri non danneggino l'ordine pubblico e non creino disagio nelle aree dove andranno a collocarsi. Certo mi pare notevole che anche i governatori del PD si oppongano a quell’accoglienza di cui sempre si parla a sinistra", conclude Malan.