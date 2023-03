Meloni al question time: "Migranti? L'opposizione calunnia. E sul Mes..."

Case green, Giorgia Meloni alla Camera per il question time: "Scelta irragionevole del Parlamento Ue"

Il banco del governo è al completo, e l'Aula di Montecitorio è piena. "Obiettivi non raggiungibili per l'Italia". Così Giorgia Meloni sulla direttiva Ue sulle case green, "il Parlamento europeo ha ritenuto di inasprire il testo iniziale. E' una scelta irragionevole, continueremo a batterci per i cittadini e gli interessi della Nazione", osserva il presidente del Consiglio nel question time alla Camera.

Clima, Meloni: "Approccio pragmatico. Non siamo negazionisti"

"Non siamo pericolosi negazionisti climatici. Riteniamo che nel rispetto degli impegni" presi sul clima "bisogna mantenere un approccio pragmatico e non ideologico", aggiunge Giorgia Meloni. "Stiamo attivando una cabina di regia", premette, "il governo considera il gas naturale" come "il vettore necessario a mantenere l'autonomia" del nostro Paese e come perno del "progetto strategico di diventare l'hub enertegico sul Mediterraneo", ha aggiunto la premier. "Dobbiamo essere pionieri sulle tecnologie innovative", ha osservato Meloni.

Nucleare, Meloni: "Non ci muoveremo senza passare dal Parlamento"

Sul tema del nucleare "non intendiamo muoverci senza passare dal Parlamento", ha dichiarato la premier nel question time della Camera.

Mes, Meloni: "Fin quando ci sarò io lo strumento non verrà utilizzato"

"In riferimento alla ratifica del Mes vorrei ricordare che nonostante l'accordo risalga al gennaio 2021 la riforma del trattato non è stata portata a ratifica. E questo è un segnale di quanto questa materia richieda un approfondimento".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel question time. "Nello scorso novembre il Parlamento ha dato un mandato a non ratificare la riforma e a non aprire il dibattito in assenza di un quadro chiaro in materia di governance, di patto stabilità e in materia bancaria", osserva il presidente del Consiglio. "Si impone una riflessione: finché a guidare un governo ci sarà la sottoscritta" l'Italia "non potrà mai accedere al Mes e penso neanche gli altri" governi, afferma la premier.

"Ha senso continuare a ragionare di uno strumento che così configurato non verrà utilizzato benché ci siano diversi miliardi depositati? Non è sensato interrogarsi sull'efficacia su questo strumento?", dice il capo dell'esecutivo.

Meloni cita una espressione del presidente di Confindustria Bonomi. "La proposta di Confindustria viene presa da questo governo. Le risorse devono essere utili agli Stati", dice la premier sottoscrivendo l'idea di fondi per la politica industriale dei Paesi membri della Ue.