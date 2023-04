Migranti: Sofo (FdI), voto oggi per modifica Dublino smentisce fake news Pd

“Il voto di oggi a Strasburgo sull’avvio dei negoziati interistituzionali per la modifica del Trattato di Dublino ha smentito ufficialmente le fake news divulgate ieri da esponenti del Ps, che se avessero seguito i lavori delle commissioni parlamentari avrebbero saputo che Fratelli d’Italia aveva già votato favorevolmente in commissione Libe”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Vincenzo Sofo componente della commissione Libe del Parlamento europeo.



“Ora però - aggiunge - ci aspettiamo che Commissione e Consiglio europeo, coerentemente con il cambio di approccio annunciato sul fronte del contrasto all’immigrazione illegale, in fase negoziale correggano la proposta licenziata dalla commissione Libe che, in virtù di un accordo tra i gruppi di maggioranza, ha depotenziato tutto ciò che serve a proteggere le nostre frontiere, dalla dimensione esterna al ruolo di Frontex fino allo scarico di responsabilità per i porti di primo approdo.Altrimenti saremo pronti a battagliare appena la proposta negoziata arriverà in aula a Strasburgo”. Iscriviti alla newsletter