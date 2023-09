Migranti, "soluzione comune europea". L'ambasciata tedesca in Italia ad Affari

"Il Governo Federale continua a sostenere i provvedimenti che contribuiscono a porre termine alle morti nel Mediterraneo"

"Per il Governo Federale il tema della migrazione irregolare verso l’Europa ha grande priorità". Lo spiega l'ambasciata tedesca in Italia ad Affaritaliani.it rispondendo alle critiche del ministro della Difesa Guido Crosetto al governo tedesco. "Nel 2023 la Germania è nuovamente il Paese in Europa con il più alto numero di richieste di asilo – finora più di 210.000. Oltre all’elevato numero di rifugiati extra-europei, la Repubblica Federale di Germania ospita oltre 1 milione di cittadine e cittadini dell’Ucraina. Sono molteplici i motivi che causano l’attuale forte afflusso verso l’Europa e sono da ricercarsi soprattutto nei Paesi di origine e transito. Come sottolineato anche da rappresentanti del Governo italiano, sono poche le persone sbarcate in Italia – in media il 4% - che arrivano in Italia perché soccorse dalle navi delle ONG. La grande maggioranza viene tratta in salvo dall’annegamento grazie all’instancabile lavoro dei soccorritori statali italiani o riesce a superare la traversata per conto proprio", sottolinea l'ambasciata tedesca.



"Il Governo Federale continua a sostenere i provvedimenti che contribuiscono a porre termine alle morti nel Mediterraneo. Tra questi ci sono anche gli interventi dei soccorritori privati. Inoltre, nonostante gli oneri che dobbiamo sostenere noi stessi per far fronte alla forte pressione migratoria, ci dimostriamo solidali con i Paesi dell’Europa del Sud e collaboriamo, assieme all’Italia e altri Paesi dell’Ue, con grande determinazione per una riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo e ci adoperiamo per una soluzione comune europea della questione migratoria", conclude l'ambasciata tedesca in Italia.