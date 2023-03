Migranti, vertice tra Governo e 007: torna l'ipotesi di navi militari in mare

Migranti, nuovo vertice tra il Governo e i Servizi Segreti. Torna l'ipotesi della sorveglianza marittima rafforzata

Dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro, si è tenuto nella mattinata di oggi, 13 marzo, un nuovo vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e, in collegamento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello delle Infrastrutture Matteo Salvini, quello dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei Servizi segreti, la direttrice del Dis Elisabetta Belloni e il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli. Sul tavolo il dossier migranti ma anche, viene precisato da una fonte presente all'incontro, altri temi, a partire dal nodo sicurezza più in generale.

Certamente, però, è stato il tema migranti a dominare l’incontro: come si apprende da più fonti di governo, uno degli scenari presi in considerazione per prevenire nuovi stragi in mare è l’ipotesi di un maggior coordinamento sulla sorveglianza marittima per l'individuazione dei barconi che trasportano migranti in acque extraterritoriali, con il coinvolgimento quindi della Marina militare, che ha gli strumenti tecnologici adeguati. Una misura che andava in questa direzione era stata prevista nelle prime bozze del decreto sul contrasto all'immigrazione irregolare poi stralciata prima del varo del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri a Cutro.

Quella dei morti in mare, infatti, continua ad essere una piaga senza fine: dopo la tragedia di Steccato di Cutro, nel finesettimana al largo della Libia è naufragato un barcone con a bordo 47 migranti che si trovava alla deriva e per il quale era stato lanciato da ore un allarme da parte della Ong Alarm Phone. Un nuovo naufragio il cui bilancio è attualmente di 30 persone disperse e 17 tratte in salvo.