Corteo figli coppie gay: Pascale con Paola Turci. "Diritti anche della Meloni"

Milano corteo figli coppie gay Pascale: i diritto sono anche di Giorgia Meloni

«Elly Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. È venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia». Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi oggi sposata con la cantante Paola Turci, arrivando in piazza Scala a Milano alla manifestazione promossa dalle famiglie Arcobaleno. «Dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale», ha concluso.

Genitori Lgbt: Milano, Sala arriva a sorpresa a manifestazione

Contrariamente a quanto annunciato, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è arrivato in piazza della scala al presidio per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay Milano, in risposta allo stop imposto al Comune di Milano delle trascrizioni dei certificati di nascita dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme.

Genitori Lgbt: Sala, ovunque sia sono con voi

“Ovunque io sia voglio che sappiate che io sono sempre con voi interpretando il mio ruolo con responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe sala, intervenendo dal palco della manifestazione per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Parole su cui è scattato l’applauso delle 10mila riunite in piazza della scala. “La battaglia va portata in parlamento - ha aggiunto - Dobbiamo stare tutti insieme e portare avanti le storie delle famiglie, io quando ho firmato ho guardato negli occhi queste famiglie, ci ho parlato, ho sentito quello che loro sentono. Questo fa un sindaco, non sta seduto solo a raccogliere voti, fa questo, guarda negli occhi e si immedesima”. “Prometto quello che posso fare ma quello che prometto poi lo farò: sono con voi”, ha concluso

Genitori lgbt: organizzatori, siamo 10mila in piazza a Milano

Sono diecimila, secondo gli organizzatori, i partecipanti a “Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie”, il presidio per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay Milano, in risposta allo stop imposto al Comune di Milano delle trascrizioni dei certificati di nascita dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme.

Genitori lgbt: applausi e cori per Elly Schlein

Al grido di “Elly Elly” e con un fragoroso applauso la piazza milanese delle famiglie arcobaleno ha saluto l’arrivo della segretaria del Pd Elly Schlein quando Vladimir Luxuria dal palco l’ha ringraziata per la presenza.

Coppie omogenitoriali, manifestazioni a Milano. Tanti in piazza

Tanta gente in piazza a Milano per manifestare a favore dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. / Fb Associazione Famiglie Arcobaleno

Genitori Lgbt: Comune Milano espone bandiera arcobaleno

Sventola la bandiera arcobaleno da Palazzo Marino. “Milano sempre per i diritti - le parole della presidente del consiglio comunale Elena Buscemi - Una piazza bellissima, unita nel rivendicare il rispetto dei diritti civili di tutti, delle famiglie, delle bambine e dei bambini. Sui diritti civili non vogliamo tornare indietro, non vogliamo retrocedere”.