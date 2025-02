Militari italiani in Ucraina? Il sottosegretario alla Difesa: "In una missione Onu faremo certamente la nostra parte"

"Auspichiamo che l’eventuale missione sia sotto l’egida delle Nazioni Unite e con il più ampio coinvolgimento di altri attori come i Paesi arabi, dell’India e di altre nazioni extraeuropee"

"La giornata di ieri ha segnato l'inizio del terzo anno di conflitto tra Russia e Ucraina, una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime, sia militari che civili. È dunque fondamentale intensificare ogni sforzo possibile per giungere al più presto a un cessate il fuoco e a un accordo di pace".

Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario al ministero della Difesa, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se ci sia la possibilità di invio di soldati italiani in Ucraina laddove, a valle del cessate il fuoco, venisse attivata una forza di peacekeeping.



"Al momento, non è stata ancora presa alcuna decisione in merito all’implementazione di una forza di peacekeeping", sottolinea il sottosegretario al dicastero della Difesa. Che però poi aggiunge anche: "Auspichiamo che l’eventuale missione sia sotto l’egida delle Nazioni Unite e con il più ampio coinvolgimento di altri attori come i Paesi arabi, dell’India e di altre nazioni extraeuropee. In questa cornice l’Italia farebbe certamente la sua parte", conclude Perego di Cremnago.



