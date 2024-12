Milleproroghe, il testo del decreto in esclusiva su Affaritaliani.it. Nel 2025, 125 euro per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina

Milleproroghe, il testo del decreto in esclusiva su Affaritaliani.it

Venti articoli, dodici pagine. In esclusiva e anteprima su Affaritaliani.it lo schema del decreto legge Milleproroghe.

All'articolo 19 comma 12 si legge: Ggli oneri a carico, rispettivamente, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell’Interno per la prosecuzione delle misure di cui al comma 5, al comma 10, lettera b) e al comma 11, fino al 31 dicembre 2025, si provvede, per l’anno 2025, nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e di euro 125 milioni per le esigenze del Ministero dell’Interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina".

Sempre il comma 12 spiega che: "entro il 10 gennaio 2025 il Dipartimento della protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, al fine di assicurare, sull’intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025".