Mise, Giorgetti sceglie Iva Garibaldi, ex portavoce di Salvini

Giancaro Giorgetti, alla fine, ha deciso di pescare nella struttura della Lega. Come portavoce e capo ufficio stampa, il ministro per lo Sviluppo economico ha scelto IVa Garibaldi, da tempo nei quadri dirigenziali del Carroccio e da diversi anni nello staff della comunicazione del leader Matteo Salvini.

Garibaldi, in particolare, si è sempre occupata di gestire i rapporti con i telegiornali e le presenze in tv del numero uno della Lega. Prima di optare per Garibaldi, Giorgetti aveva provato soluzioni esterne al partito. In particolare, aveva sondato un paio di giornalisti, chiedendo pareri ad alcuni importanti direttori di quotidiani: Alessandro Galimberti, esperto di diritto del Sole24Ore nonché presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, e Francesco De Dominicis, ex firma economica del quotidiano Libero, dal 2018 capo della comunicazione della Fabi (il principale sindacato dei bancari italiani), in passato alle relazioni esterne dell’Abi.