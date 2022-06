Missione Salvini a Mosca, "Draghi sapeva". Seguito dagli 007 di Italia e Usa

Missione Salvini, Lega: "Almeno 5-6 incontri con i russi resi pubblici "

"Palazzo Chigi era informato sugli incontri di Matteo Salvini con l'ambasciatore russo Razov". Questo è quanto emerge sulla vicenda dell'organizzazione di un viaggio a Mosca da parte del leader della Lega per tentare di far cessare la guerra in Ucraina. Salvini dopo le critiche ricevute, ha deciso di passare al contrattacco. E - si legge sul Corriere della Sera - dopo aver fatto assemblare dallo staff due pagine fitte di rassegna stampa per dimostrare "la totale infondatezza delle accuse", fa trapelare tutto il suo "stupore" per la reazione di Palazzo Chigi. Ad ascoltare i sussurri e le grida che arrivano dal quartier generale del Carroccio, "Draghi sapeva della missione a Mosca". Non solo grazie alle dichiarazioni pubbliche di Salvini, ma perché per due volte lo stesso senatore gli avrebbe parlato dell’intenzione di volare in Russia.

Eppure - prosegue il Corriere - due giorni dopo, quando la notizia del piano è stata svelata, la reazione di Farnesina e Chigi è stata di puro sconcerto. Nello staff di Salvini avvalorano «tre o quattro» incontri a villa Abamelek con l’ambasciatore Sergej Razov, o persino «cinque o sei». Ma lo fanno solo adesso, a caso scoppiato e senza aver informato Palazzo Chigi. Chi sapeva tutto sono i servizi segreti, italiani e americani, che hanno monitorato con attenzione tutte le visite di Salvini a Razov. L’1 marzo, giorno in cui Draghi in Parlamento schierava l’Italia con Kiev, Salvini era a cena da Razov a Villa Abamelek assieme all’avvocato di Frattaminore ora al centro della bufera, Antonio Capuano.

