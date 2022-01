Moby, "Onorato mi pagò il viaggio in nave. Mi riservarono anche una cabina"

Moby, favori a firmatario della legge sui marittimi: "Ho viaggiato gratis"

Prosegue l'inchiesta sul traffico di influenze illecite che vede indagati Beppe Grillo, garante e fondatore del M5s e Vincenzo Onorato, il patron di Moby. La Procura di Milano vuole vederci chiaro sulle sponsorizzazioni da migliaia di euro fatte a Grillo attraverso il suo blog e alla Casaleggio Associati. Tramite l'inchiesta sono spuntati anche dei viaggi in nave omaggio, non solo per Grillo e famiglia ma anche per un ex senatore Pd, non certo uno a caso. Si tratta del firmatario della legge sui marittimi: Roberto Cociancich. "Il viaggio offerto da Vincenzo Onorato? Mi accolsero i suoi marittimi al porto di Napoli - spiega al Fatto Quotidiano Cociancich - e mi trattarono molto bene. Francamente non ci vedo nulla di male”.

"Mi hanno offerto - prosegue Cociancich al Fatto - una cabina: non l’avevo mai presa prima, ero solito dormire col sacco a pelo sul ponte. I marittimi mi percepivano come uno che si era battuto per i loro posti di lavoro. La mia collaboratrice mi confermò la tratta e mi disse di andare al molo di Napoli. Qui mi ha chiamato una persona dell'equipaggio, che si mise anche a ridere quando gli chiesi dove potevo pagare il biglietto. Sulla nave poi mi accolse il comandante. Ma se uno fa una battaglia politica a favore di qualcuno poi non può più avere relazioni economiche?".

