Moby, spuntano i regali: viaggi in nave a Grillo e famiglia. Cabina Vip a Rixi

Moby, quei contratti disdetti per mancanza fondi: tranne uno

Prosegue l'inchiesta sul traffico di influenze illecite della Procura di Milano. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il garante del M5s Beppe Grillo e il patron di Moby Vincenzo Onorato. Dalle carte dell'inchiesta adesso spuntano anche dei regali, viaggi in nave - si legge sul Fatto Quotidiano - donati dall'armatore a Grillo e famiglia ma non solo. Anche all’ex senatore Pd Roberto Cociancich padre di una legge sui marittimi che piacerà e molto a Onorato. Che pagava, sempre e comunque. Dando anche la sua cabina armatoriale al leghista Edoardo Rixi. Dice al Fatto Cociancich: "Ho conosciuto Onorato solo dopo l’approvazione della legge, ma non ci furono pressioni, anche se quel biglietto non l’ho pagato". L’armatore si mostra pronto a esaudire pure le richieste del fondatore del M5s anche in tempi brevi e in periodi estivi affollati. Questo emerge dalle email di Onorato trovate nei suoi supporti informatici sequestrati nell’ambito dell ’inchiesta.

Il 2 agosto 2018 poi - prosegue il Fatto - l’armatore viene avvertito che il leghista Edoardo Rixi vorrebbe prendere una nave Moby per andare in Sardegna. A rispondere è il figlio di Onorato: viene data disposizione di concedere al parlamentare la "loro cabina". Sentito dal Fatto, Rixi conferma l’incontro e la concessione della cabina armatoriale, ma spiega: "I biglietti li ho pagati io". Infine c’è il capitolo del contratto con la Casaleggio Associati. È l’11 agosto 2019, il gruppo Moby-Tirrenia è sull’orlo del fallimento, Achille Onorato scrive al padre proponendo di tagliare voci di spesa per 6 milioni. Tra queste i 600mila euro all'anno per il contratto con la Casaleggio Associati. In una email del 20 agosto si capisce che i tagli sono approvati. Tutti tranne uno: il contratto con Casaleggio.

LEGGI ANCHE

Casellati Presidente: mancano solo 15-20 voti. Scrutinio al cardiopalma

Fi, Berlusconi soffrirebbe di un'infezione. In ospedale non solo per controlli

Morte Liliana, "per tutti sono stato io ma la verità è vicina". Sfogo Visintin