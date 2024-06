Morte bracciante indiano, manifestazione in piazza a Latina con Schlein-Fratoianni

Morte Singh: Mininni (Flai Cgil), 'scioperiamo in difesa dignità umana'

"Abbiamo deciso si scendere in piazza subito perché lo sciopero è lo strumento principale, il più importante che un sindacato può utilizzare. Scioperare contro le morti sul lavoro è doveroso". E' quanto dichiara il segretario generale della Flai Cgil, Giovanni Mininni, in occasione dellao sciopero e della manifestazione organizzati da Flai Cgil a Latina dopo la morte del bracciante indiano Satnam Singh nelle campagne. "Non solo presidi e manifestazioni dunque, ma abbiamo voluto dare immediatamente una risposta sindacale. - aggiunge - E insieme allo sciopero faremo anche una manifestazione per denunciare, insieme alla società, la gravità di quello che è successo a Latina".

"Alle morti sul lavoro, ad autentiche stragi che si stanno susseguendo con impressionante regolarità, si unisce nella tragedia di Satnam l’inaudita crudeltà dell’imprenditore. Abbandonarlo davanti a casa, con un braccio tranciato in una cassetta della frutta, fa capire come questi lavoratori non siano nemmeno considerati esseri umani. Stiamo cadendo verso il baratro, la logica del profitto a tutti i costi mortifica fino ad annullare la dignità umana" conclude Mininni.

