Mps,Tajani: "Terzo polo bancario? Serve tempo. Proroga solo se c'è un piano"

MPS: TAJANI, 'TERZO POLO BANCARIO? SERVE TEMPO, PROROGA SOLO SE C'E' UN PIANO'

"La proroga servirebbe nel caso dl obiettivi da raggiungere e strategie da concretizzare. Se non c'è un'idea, avere più tempo non serve". Lo ha detto il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, in una intervista alla "Nazione" sulla vicenda Mps-Unicredit. "Il dossier Mps - premette Tajani - va affrontato in consiglio dei ministri, con il premier Draghi, che è il massimo esperto del tema". Alla base di un nuovo riordino del sistema bancario, ha aggiunto, "deve esserci una scelta politica, una visione strategica che accompagna le decisioni del mercato". "Lo Stato non può spendere 5 miliardi di euro per vendere pezzi di Monte a Unicredit, mentre la banca di Siena sta recuperando terreno. Lo spezzatino è un'ipotesi devastante, non solo per il territorio, ma per il sistema italiano".

Mps: Letta, quattro obiettivi di salvaguardia. E' tempo di dare strategia

"Salvaguardia dell'occupazione, il no a ogni ipotesi di 'spezzatino', il mantenimento del marchio e del legame con la citta' e infine una continuita' nell'accompagnamento dello Stato in questa complessa fase di riorganizzazione". Sono i quattro punti che fissa il Pd nella vicenda Monte dei Paschi. Lo scrive il segretario del Partito Femocratico Enrico Letta in una lettera a 'Repubblica' sottolineando di non essere d'accordo con chi chiede un rinvio dell'operazione di aggregazione della banca senese. "A Siena ci si illuse, quindici anni fa -di poter diventare il cuore della finanza italiana. Cosi' non ando' come sappiamo. Ci sono stati errori e mancanze. Errori di sistema e della sinistra, sui quali e' mio impegno rafforzare un'autocritica onesta e stimolare un radicale cambiamento". Con il mantenimento dei quattro obiettivi "Mps puo' puntare ad essere un importante punto di riferimento di un sistema bancario nazionale rilanciato in chiave piu' moderna ed europea, con evidenti implicazioni positive per il territorio e per la Toscana tutta". Letta e' candidato nelle elezioni suppletive alla Camera per il collegio di Siena.