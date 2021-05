Napoli, Conte: "Manfredi eccellente espressione della società civile"

"In questi giorni ho sentito più volte Gaetano MANFREDI, che ho voluto Ministro dell'Università e della Ricerca, al quale mi legano rapporti di stima e amicizia personale. E' una eccellente espressione della società civile", lo scrive in una nota l'ex premier Giuseppe Conte.

"Mi ha anticipato la sua posizione che condivido pienamente. I napoletani, in linea con la loro grande storia, rivendicano una città europea, con servizi adeguati ai migliori standard, che sia protagonista della transizione ecologica e digitale. La sua denuncia sul dissesto, sui vincoli di bilancio e sulla prospettiva di mera liquidazione che compromettono il futuro del Comune di Napoli, merita una chiara assunzione di responsabilità, da parte di tutte le forze politiche. Il suo richiamo al 'principio di realtà' nasconde amore per la città e un senso nobile della politica, che non illude i cittadini e prospetta soluzioni concrete. Il Movimento5Stelle sarà in prima fila per portare avanti questo 'Patto per Napoli' e per realizzare questo intervento legislativo di riequilibrio, che anzi intendiamo estendere anche alle altre città metropolitane. Ci batteremo fino in fondo per perseguire questo obiettivo ed evitare che i più deboli paghino le più alte conseguenze della crisi pandemica. Lavoreremo da subito, dialogando con tutte le forze politiche parlamentari, ma sapendo di avere al fianco, in particolare, le forze progressiste a partire dal PD con le quali costituiremo un fronte ampio, che permetterà a persone di valore, come nel caso di MANFREDI, di restituire a Napoli i doni ricevuti".

NAPOLI: SIBILIA, 'SOTTOSCRIVO MANFREDI, URGE RIVOLUZIONE, FACCIAMOLA INSIEME'

"L'appello dell'ex ministro MANFREDI ci trova concordi su tutta la linea. C'è bisogno di un grande piano di risanamento degli enti locali. Intanto, dal punto di vista della qualità del personale, urge una rivoluzione: sono necessarie cioè competenze che possano progettare il futuro degli enti locali. Allo stesso tempo vanno forniti i mezzi per questa rivoluzione: per questo vanno appostate ingenti risorse, visto che ultimamente ciò che non si è potuto recuperare sul piano nazionale lo si è ottenuto attingendo alle risorse proprio degli enti locali". Così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S). "Io stesso, avendo un rapporto quotidiano con gli amministratori locali e con la finanza locale al ministero dell'Interno, mi vado rafforzando nella convinzione che senza semplificazione non si vada lontano. Al professor MANFREDI dico che sono proprio persone come lui quelle che possono dare la spinta per far ripartire il motore più capillarmente diffuso della economia e anche della democrazia: i comuni d'Italia. Facciamolo, assieme", conclude.