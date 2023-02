Nordio: "Donzelli non ha rivelato segreti". Cospito: "Fuori si muovono..."

Nordio scagiona Donzelli. Il cdx litiga sulla Giurì: Fdi non vuole Mulè

Il caso Donzelli-Delmastro continua a tenere banco, l'opposizione attacca i due esponenti di Fdi: "Hanno rivelato segreti, devono dimettersi", ma Nordio, dopo le prime parole alla Camera sul caso che non chiarivamo esattamente la sua posizione sulla vicenda Cospito e la visita dei parlamentari Pd in carcere al 41 bis dall'anarchico, adesso parla più chiaro e la sua nota scagiona Donzelli. "La natura del documento - scrive il ministro della Giustizia - non rileva e disvela contenuti sottoposti al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati". E con questo il ministro della Giustizia mette la parola definitiva sul "caso Donzelli" esploso alla Camera martedì scorso durante un dibattito per via di un documento che il deputato di Fratelli d’Italia ha citato in aula. "Colloqui che non sono stati oggetto di un’attività di intercettazione ma frutto di mera attività di vigilanza amministrativa", scrive ancora Nordio nella nota a conferma della non segretezza del documento. «Ero sicuro e adesso la nota di Nordio conferma che ho agito bene», il commento a caldo di Donzelli.

Nel frattempo ieri - si legge sul Corriere della Sera - è arrivato da Torino il parere del procuratore generale Francesco Saluzzo: Alfredo Cospito deve restare al 41 bis, ha scritto il magistrato in quel parere che già mercoledì il ministro Carlo Nordio aspettava per sciogliere la riserva. Nel centrodestra si litiga su chi debba presiedere la Giurì d'onore che dovrà esprimersi sulla questione Donzelli-Delmastro. Non sembra facile la scelta, troppi i mal di pancia di Fratelli d’Italia nei confronti del vice presidente della Camera Giorgio Mulè, Forza Italia, per via delle parole usate nei confronti di Donzelli. Alla fine la scelta sembra essere caduta su un altro vicepresidente della Camera, Sergio Costa del M5s. Intanto Cospito dal carcere continua a lanciare messaggi: "Fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, anche altri Vediamo che succede a Roma".