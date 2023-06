Il ministro Nordio e i mocassini senza calze all'evento ufficiale. Polemiche

Nordio e la polemica sui calzini fantasma. Il ministro è nel mirino

Non c'è pace per il ministro della Giustizia Nordio, non bastassero le critiche per quella frase pronunciata sugli evasori fiscali "anche chi vuole pagare alla fine viola le leggi perché sono troppo contorte", ora il guardasigilli è finito al centro della bufera anche per il suo look. L'opposizione e non solo, infatti, non ha mancato di sottolineare l'inciampo di Nordio durante una manifestazione ufficiale. La sua colpa? Essersi fatto intervistare in pubblico a Taormina senza i calzini, con i mocassini a piede nudo. Non manca di sottolinearlo Padellaro nel suo editoriale. "Abbiamo capito tutto - scrive il Fatto Quotidiano - quando Carlo Nordio non si è sottratto alla domanda davvero urticante, e in qualche modo spietata, della gentile intervistatrice: quale voto si darebbe? Al che il ministro della Giustizia, ospite a Taormina, in tenuta rilassata, mocassino senza calzino, ha modestamente risposto: "Per il risultato che abbiamo ottenuto per fare innervosire i nostri opponenti, dieci".

Ecco, - prosegue Il Fatto - lo avevamo intuito che alla base di questa incasinata, contestata, tribolata riforma della giustizia c’era in realtà un sentimento molto umano di ripicca, ritorsione, rivalsa, rivincita, vendetta o come preferite chiamarla nei confronti degli "opponenti". Che poi, lo sospettiamo, sono principalmente quei colleghi di Nordio che per una vita hanno rattristato e in qualche modo afflitto l’esistenza del magistrato Nordio. Di esemplare chiarezza invece la spiegazione sui cinque giorni almeno che devono precedere l’interrogatorio dell’indagato salvo che per ragioni d’urgenza. "Se lei volesse strangolare, dopo la riforma, il suo vicino di sedia sarebbe arrestata immediatamente", ha detto alla cortese intervistatrice che, tuttavia, un pizzico raggelata potrebbe essersi chiesta se la domanda sul voto non fosse stata troppo sconveniente.