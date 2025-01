Sondaggi, promosso dagli italiani il nuovo codice della strada. Vittoria del vicepremier e ministro Salvini

Sondaggi, tra i partiti salgono Lega e Forza Italia



Sette italiani su dieci, precisamente il 69,7%, è favorevole al nuovo codice della strada entrato in vigore da pochi giorni e fortemente voluto dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Contrario solo il 30,3% del campione delle persone intervistate. Un indubbio successo anche politico per il segretario della Lega. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, stabile Fratelli d'Italia mentre salgono sia la Lega sia Forza Italia. Partito Democratico appena sopra il 21%, Movimento 5 Stelle al 10,5% e Alleanza Verdi Sinistra di poco sotto quota 6%. Tra le forze minori, Azione continua a battere abbastanza nettamente Italia Viva.