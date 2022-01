"Obbligo vaccina da subito e senza alcuna distinzione". Sei d'accordo?

Cabina di regia, incontro con le regioni e poi Cdm

"Il Partito Democratico chiederà nella cabina di regia di introdurre da subito l'obbligo vaccinale, così come annunciato nei giorni scorsi. Senza alcuna distinzione per non creare discriminazioni o confusione nell’applicazione ". Lo annuncia ad Affaritaliani.it il deputato e responsabile Sicurezza nella segreteria del Pd Enrico Borghi.



Si terra' oggi pomeriggio alle ore 15:00, a Palazzo Chigi, la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.



Alle 16.30 di oggi ci dovrebbe essere un rapido incontro tra Regioni e governo, dopo la Cabina di Regia, alle 15, e del Consiglio dei Ministri, alle 17.