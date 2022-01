"Obbligo vaccinale e riflessione su disincentivi e sanzioni per i No Vax"

Rosato: "Lasciamo stare i minorenni. Concentriamoci sulle categorie più a rischio"



"Noi pensiamo che l'obbligo vaccinale sia una strada verso la quale dovremo andare. Ne discuteremo con altri partiti della maggioranza". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.



"E' evidente che all'obbligo vaccinale deve corrispondere una riflessione su quali sanzioni applicare per chi comunque decidesse di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Il tema non è semplice, la strada è quella di disincentivi e sanzioni per i No Vax. Importante è anche continuare a insistere con una forte campagna di informazione".



Obbligo vaccinale sopra i 18 anni o anche per i bambini e i ragazzi dai 5 anni in su? "Lasciamo stare i minorenni. Concentriamoci sulle categorie più a rischio", conclude Rosato.