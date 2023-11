Omicidio di Giulia, il 42,1% degli italiani vuole la pena di morte per Filippo

Governo Meloni bocciato sulla sicurezza



Un dato clamoroso e sorprendente, che farà molto discutere nel mondo politico e non solo. Il 42,1% degli italiani - una percentuale altissima - è favorevole alla pena di morte se la colpevolezza dell'assassino è certa nei casi di omicidio come quello di Giulia Cecchettin. Un delitto efferato, terribile, che ha colpito tutta Italia. Contrario alla pena di morte si dichiara il 57,9% del campione. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Bocciato il governo Meloni sul tema della sicurezza. Il 57,1% degli italiani ritiene che l'esecutivo avrebbe dovuto fare di più. Ha fatto abbastanza sulla sicurezza solo per il 42,9%.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, il Centrodestra è sostanzialmente stabile. Pd poco sotto il 20% e Movimento 5 Stelle al 16,3%. Azione di Calenda batte nettamente Italia Viva di Renzi.