Pace fiscale, compromesso a 15 mila euro. Saldo e stralcio, come funziona

Pace fiscale nella Legge di Bilancio per il 2024, compromesso nella maggioranza

Matteo Salvini ha lanciato la proposta di una grande pace fiscale per le cartelle e i debiti con l'Agenzia delle Entrate fino a 30mila euro. Una proposta, ovviamente, subito bocciata dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, bollata come condono e favore agli evasori fiscali. In realtà, dietro le quinte, nella maggioranza si sta già trattando in vista della stesura della Legge di Bilancio per il 2024. Proprio nella manovra per il prossimo anno dovrebbe esserci il provvedimento con il nuovo saldo e stralcio.



Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni ufficialmente non si sono espressi, la reazione - a microfono spento - non è né entusiasta ma nemmeno una chiusura. Appunto, si sta trattando. Fonti leghiste spiegano che dopo il Covid e con la guerra in Ucraina ancora in corsa una misura di questo tipo è necessaria per ridare fiato a molte piccole e medie aziende, ma anche a molti cittadini in difficoltà. Forza Italia non chiude all'idea leghista e intende lavorare a un rilancio del saldo e stralcio.