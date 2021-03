Aziende in pressing sul decreto Sostegni: venti miliardi di deficit

Non ci sarà un altro rinvio. Il decreto Sostegni sarà approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri.

Gli ultimi spazi bianchi ancora presenti nelle bozze del primo provvedimento economico del governo Draghi, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/aziende-pressing-sul-decreto-sostegni-venti-miliardi-deficit-1931071.html) saranno riempiti al vertice di oggi tra i ministri dell'Economia, Daniele Franco, dei rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. Poi in tempi brevi un consiglio dei ministri con le misure a favore di aziende, lavoro e sanità. Un contraltare necessario alle misure restrittive varate sabato, con la maggior parte delle regioni italiani in zona rossa e la prospettiva di un'altra Pasqua in lockdown.