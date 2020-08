Beppe Grillo e Beppe Sala, ecco di cosa hanno parlato i due

Giuseppe Sala, sulla sua visita a casa di Beppe Grillo, ha detto la verità. Dopo l'incontro del 10 agosto a Marina di Bibbona, ha twittato: "La giornata al mare da Beppe Grillo è stata molto piacevole e interessante. Abbiamo parlato di tante cose, ma non di ciò a cui tanti pensano e cioè delle elezioni milanesi. Ah, ottima cucina". Sala ha davvero parlato d'altro. Perché ha ormai maturato la decisione di non ricandidarsi a Milano, scrive il Fatto quotidiano, e di puntare invece a un posto manageriale nazionale. Alla guida della società pubblica che potrebbe nascere da Telecom Italia per gestire la rete e le infrastrutture telefoniche. Posto irraggiungibile, senza l'ok dei Cinquestelle.