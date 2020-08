Bonaccini sfida Conte: "Diremo che la colpa è del governo"

"Diremo che la colpa è del governo, nessuno si illuda". I ministri ascoltano il governatore emiliano Stefano Bonaccini sfidare l'esecutivo. Sulla scuola, Palazzo Chigi è nel completo caos: il premier Giuseppe Conte è consapevole che il 14 settembre, per dirla sempre con le parole di Bonaccini, "nelle città rischiamo la rivolta dei genitori". E infatti, pur non presente in via precauzionale al vertice tra ministri e regioni, l'avvocato di Foggia ripete ai suoi che la mancata riapertura tra 2 settimane "è uno scenario che non esiste". Piuttosto, scrive Repubblica, la priorità è "ammortizzare l'effetto dell'epidemia dal 15 settembre. Evitare che una riapertura pasticciata delle aule, o peggio ancora insicura, possa provocare danni irreparabili". Prima ancora che sanitari, politici: "Rompere il rapporto tra il governo e il Paese".