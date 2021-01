Boschi a Conte: la verità fa male. E su Grassi Italia Viva vuole la smentita

Le tensioni tra Conte e i renziani non accennano a placarsi tanto che durante la riunione di ieri sera, protrattasi fino a notte inoltrata, ci sarebbe stato anche un durissimo botta e risposta tra il Premier e la capogruppo di IV alla Camera, Maria Elena Boschi. Secondo i presenti alla riunione, il presidente del Consiglio avrebbe invitato l'ex ministra a "portare rispetto". La Boschi per tutta risposta avrebbe replicato: "Se i tuoi ministri non hanno letto tutto il piano, caro Presidente, questo non ti autorizza a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. La verità fa male ma è la verità". Stamattina, poi, l'intervista a Repubblica del senatore Ugo Grassi ("Conte mi chiamò a Palazzo Chigi e mi chiese 'vuoi qualche incarico?') ha fatto ulteriormente incendiare la situazione: "Aspettiamo la smentita ufficiale da parte del Premier" spiegano dai piani alti di Italia Viva: se non lo fa vuole dire che è Palazzo Chigi che sta pensando da tempo di formare un altro governo, non noi.