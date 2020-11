Calabria, salta anche il nome di Agostino Miozzo. Conte in alto mare

La sanità in Calabria non trova pace. Dopo le due dimissioni e i diversi rifiuti anche l'ipotesi di Agostino Miozzo come commissario salta. "Il governo si dia una mossa, siamo al quinto nome che ha detto no grazie. Come commissario prendessero un bravo medico, professore, scommettiamo sulla Calabria. Questo il commento di Matteo Salvini.