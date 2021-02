Conte perde pezzi? Via Carelli dai 5Stelle

È partita la corsa a "mollare" Conte? Mentre il tavolo con l’esploratore Fico assume i contorni della telenovela c'è chi prende le distanze dai 5Stelle, il partito espresssione di Giuseppe Conte. Emilio Carelli ha deciso di lasciare il M5s: "Lascio il movimento 5s che ha perso l’anima". Non solo:” Alla mia decisione ha contribuito anche il triste spettacolo di queste ultime settimane con il tentativo di compravendita di singoli parlamentare delle opposizioni o dei gruppi minori al solo fine di garantire la maggioranza, peraltro risicata, ad un governo che i voti non aveva più”. Insomma, a Conte non gliele manda a dire. Tutto questo mentre è in corso il tavolo per cercare una maggioranza che di fatto appare ancora su posizioni inconciliabili : IV Vuole la tav e la Gronda, i 5s fanno le barricate. IV vuole il mes , il Pd non si sa , non più o forse mai più. Il Pd fa il lodo Orlando che sembra il lodo bonafede , e IV rimanda al mittente. E così via dicendo su lavoro e navigator economia , fisco , ambiente , riforme.

Insomma, l’accordo pare molto lontano. Tra poco Fico smantella tutto e va da Mattarella : cosa gli dirà ?