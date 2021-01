Conte Ter: ecco i nomi dei nuovi ministri (e dei Servizi)

Non si sa ancora se sarà raggiunta la "quota sicurezza" con i responsabili ma già spuntano i futuri ministri della famiglia e dell'agricoltura. Per la famiglia in pole position c'è la cattolicissima Binetti (un modo per accontentare il Vaticano che si sta spendendo tantissimo in queste ore per la riconferma di Conte Premier) e De Bonis del Maie all'Agricoltura. Per la delega ai Servizi, invece, il premier avrebbe scelto Vecchione.

Ps, e la "caccia al responsabile" come sta andando? Al di sotto delle attese: stasera sono a "quota" 151 (Senato).