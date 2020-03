Coronavirus, altro che "Modello Italia". Presto avremo più morti che in Cina

Il grillino nonché ministro dello sport Spadafora vede e prevede. Secondo lui la serie A puo' riprendere il 3/5. Beato lui che ha la capacità di prevedere il futuro. Stati e governi di tutto il mondo lo invidiano.

Ecco un altro politicante di bassissimo conio (perché ce ne sono molti anche all'estero, non soltanto in Italia) che pensa di aver capito tutto: "L'Italia e' una citta'... un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti...". Lo ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, parlando a Brasilia con i giornalisti che lo incalzavano sulla diffusione del coronavirus e sulle misure di contrasto messe in atto dal governo.

E' finita a botte e con dieci persone denunciate per aver trasgredito la direttiva di Governo che vieta lo svolgimento di incontri pubblici o di riunioni in luoghi affollati. Questo l'epilogo di una 'scampagnata condominiale' organizzata da una trentina di inquilini di un quartiere popolare di Cassino. Per la serie: "governare gli italiani non è difficile, è inutile".

Modello Italia? Ma mi faccia il piacere...a breve avremo più morti della Cina. Coronavirus: 475 decessi Italia e' record, mai nemmeno in Cina. I 475 decessi registrati nelle ultime 24 ore a causa del nuovo coronavirus "sono un record mondiale". Nemmeno in Cina erano stati registrati cosi' tanti in un solo giorno. E meno male che il governo del signor Conte aveva già cominciato a parlare con gran vanto di un presunto "Modello Italia" che tutto il mondo ci dovrebbe invidiare. Forse era meglio stare zitti. E soprattutto, lavorare. Anche perché a breve, secondo alcuni modelli matematici, avremo più morti della Cina (che però ha un miliardo di abitanti e non 60 milioni).

"Tutti i Paesi, anche se gradualmente, si sono uniformati alle decisioni italiane" in materia sanitaria "e di questo, da italiano, io sono fiero a Bruxelles. Bisogna fare lo stesso sul piano economico". Lo dice Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, al Tg3. Eccone un altro. Modello Italia? Caro Gentiloni, lo dici proprio nel giorno in cui abbiamo superato la Cina nel triste conteggio dei morti con decessi record? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Di cosa dovremmo vantarci?