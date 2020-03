Coronavirus, Conte: mossa disperata per riprendersi la scena

La decisione dell'ulteriore blocco è maturata nel pomeriggio, quando sono arrivati i dati drammatici della Lombardia. Da quel momento al Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico si sono affinate le liste delle categorie delle imprese che dovevano chiudere da lunedì.

L'ultima prudenza (non senza aver avvertito il Colle) crolla verso le 20, quando dalla Lombardia Fontana, sempre in contatto con Salvini, prova il colpo ad effetto in orario tg e firma la sua ordinanza di chiusura (rumors si erano ricorsi per tutto il pomeriggio facendo innervosire non poco gli spin doctor di Palazzo Chigi preoccupati per la possibile "fuga in avanti" della regione a trazione salviniana).

Ma, rivela l'informatissimo Dagospia, Conte e il governo non possono in questa situazione venir scavalcati in quanto a rigore dalla Lombardia. In più il Lazio di Zingaretti (nonché segretario del Pd) avvisa: "No a macchie di leopardo, la chiusura deve valere in tutta Italia". È la spinta decisiva. Anche perché nel frattempo arriva anche il via libera di Confindustria, da sempre ostile alla serrata totale. Conte riunisce i suoi capidelegazione al governo (c'è Franceschini per i Dem) per l'ultima limata.

Dalla chiusura si salvano edicole, tabaccai, oltre ovviamente ai benzinai. Poi oltre le 23 Conte va in tv per l'annuncio alla nazione. Per la prima volta senza l'abituale pochette al taschino, giudicata dai suoi esperti di immagini inadeguata vista la drammaticità del momento. Conte registra il suo messaggio, il dado è tratto. Fontana e Salvini sono oscurati. Dalla maggioranza arriva il pieno sostegno all'ulteriore stretta, solo Italia Viva polemizza (ma a Palazzo Chigi ormai non ci fanno più caso) sulla diretta fatta sulla pagina Facebook del Presidente del Consiglio. Ora non c'è che aspettare. E sperare in una inversione dei dati. Oltre non si può andare. Oltre c'è solo il coprifuoco.