Coronavirus: da Hopkins a Madonna, la quarantena delle star

In queste ore di quarantena per meta' della popolazione mondiale (secondo un conteggio della Afp 3,9 miliardi di persone sono sottoposte a misure di isolamento a causa della pandemia da coronavirus) anche i vip di Hollywood e le star dello showbiz sono chiusi in casa. E ne approfittano, scrive l'Agi, per comunicare con i loro tanti fan sui social o sulle loro pagine web, condividendo i loro momenti intimi per avvicinarsi e dare forza a tutti. Se Miley Cyrus quotidianamente tiene su Instagram il suo 'Bright Minded', talk show con diversi ospiti di spessore, altri invece si mostrano nel loro privato. Anthony Hopkins suona ad esempio il pianoforte con il suo gatto Niblo sulle ginocchia e saluta i fan nel suo studio dove dipinge ritratti astratti e quadri coloratissimi, garantendo che il suo gatto: "Pensa di essere un artista migliore di lui". Jim Carrey, su Twitter tiene un diario della crescita della sua barba, garantendo che la tagliera' soltanto a quarantena finita. Will Smith parla in videoconferenza con Joyner Lucas, rapper americano che ultimamente ha dedicato all'attore una canzone dal titolo 'Will'. L'iconico interprete di 'Willy il principe di Bel Air' ha anche lanciato una novita' su Snapchat, 'Will From Home', uno "show dalla quarantena" in cui attraverso brevi video racconta i suoi giorni a casa per il lockdown.

Madonna e' al nono giorno del suo diario di quarantena, racconta in un video dei suoi esercizi, delle cose che le mancano e della sua vita in casa con le sorelle gemelle adottate nel 2017. Matthew McConaughey tiene discorsi motivazionali con la sua rubrica instagram: 'McConaughey Takes', nei quali chiede agli spettatori di restare a casa e li conforta in questi momenti difficili. Justin Bieber gioca a golf nel suo salotto dopo aver fatto vedere come usava lo skateboard per spostarsi tra i mobili delle stanze di casa. Julianne Moore si occupa delle faccende domestiche e incoraggia ogni giorno i suoi fan a restare a casa. Ashton Kutcher mostra uno striscione per i medici con su scritto: "Grazie per tutto quello che state facendo". Reese Witherspoon promuove la meditazione, e posta le sue 'Daily Quarantine Questions', una serie di sei domande da usare ogni giorno come sprono per sopportare la quarantena. Margot Robbie legge ai fan una storia per "save with stories" iniziativa volta ad aiutare i piu' piccoli con le star che raccontano le favole ai bambini di tutto il mondo. Idris Elba, una delle prime star di Hollywood ad aver contratto il cronavirus (da un collega asintomatico di cui non ha voluto fare il nome), lancia un'iniziativa, invitando i fan a inviare foto e video per creare un collage ispirazionale utile a tutti coloro che "se la stanno passando male" durante questa quarantena. Tutti stanno facendo la loro parte per aiutare le persone in casa e tra iniziative ed eventi, anche la quotidianita' delle star puo' servire al pubblico per superare le giornate di quarantena.