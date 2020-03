Coronavirus: da Vespa alle Iene la tv finisce in quarantena

Con l'emergenza coronavirus viene rivoluzionata la vita degli italiani e cambiano anche i palinsesti televisivi. Programmi e registrazioni sospese e show senza pubblico per la tv italiana, scrive l'Agi. Dopo 'Porta a porta' e 'I soliti ignoti', il primo fermato dopo che il segretario del Pd Nicola Zingaretti era risultato positivo al virus ed era stato ospite in trasmissione, l'altro perche' diventa impossibile registrare senza la presenza degli ignoti, si sono autosospese in via precauzionale le 'professoresse' del programma 'L'eredita'' ("Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento cosi' delicato che l'Italia sta vivendo" , ha detto una di loro su Instagram), quiz in onda su Rai1 che al momento continua a registrare le puntate. Per motivi simili, l'impossibilita' di avere pubblico in studio - fondamentale per il programma - anche 'La Corrida', condotta da Carlo Conti, si ferma.

Come e' stato rinviato 'Made in Sud', programma di intrattenimento di Rai 2. Cosi' come sono state sospese le riprese de 'Il paradiso delle signore', fiction di Rai1 che andra' comunque in onda in attesa di ricominciare le riprese delle nuove puntate. Sospesi poi molti programmi Mediaset. 'Le Iene' si ferma per un caso di coronavirus in redazione, cosi' come 'Quarta Repubblica' fermato perche' il conduttore Nicola Porro e' risultato positivo. Sospesi 'Cr4# - La repubblica delle donne', 'Domenica Live' e 'Verissimo' per dare spazio a contributi dedicati all'emergenza mentre, come scrive Mediaset in un comunicato, "i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da 'Mattino Cinque' a 'Pomeriggio Cinque', si orienteranno sempre di piu' sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualita'". Per la sospensione del campionato di calcio, Mediaset si e' vista costretta a fare lo stesso con i programmi sportivi come 'Pressing' su Rete 4 e 'Tiki Taka' su Italia 1 che dovrebbero ricominciare con la ripresa del campionato. Per il momento invece sembrano andare avanti i programmi Rai dedicati all'argomento come 'Quelli che il calcio' e 'La domenica sportiva'.