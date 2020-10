Coronavirus, De Luca lancia l'ordinanza anti-movida

Il governatore Vincenzo De Luca in Campania ha firmato la nuova ordinanza che prevede un’ulteriore stretta sulla movida: è stata infatti impostata la chiusura alle 23 per bar e ristoranti in aggiunta all’impiego massiccio dell’esercito ed alla stretta anche alle feste private. Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre è fatto obbligo a bar, gelaterie e pasticcerie la chiusura dell’attività dalle 23 alle 6 del giorno successivo da domenica a giovedì, mentre venerdì e sabato le attività potranno rimanere aperte un’ora in più. Lo stesso vale per i ristoranti, che dovranno impedire l’accesso ai clienti a partire dalle 23: le consegne a domicilio invece sono consentite senza limiti di orario.