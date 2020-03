Coronavirus, Diario di guerra: Conte, ci sei? Sveglia...

Personalmente ho sempre pensato che più che il test antidroga per i politici bisognerebbe rendere obbligatorio il test d'intelligenza (e non solo per quelli italiani)

Quando sarà passata la bufera del coronavirus sarà molto difficile per l'Europa rimettere insieme i pezzi: si tratta di una minaccia o una promessa?

Matteo Renzi a proposito del Coronavirus: "Trasformiamo la crisi in opportunità". Per la serie: la politica a colpi di frasi fatte. Roba che manco nei cioccolatini...

Il governo dovrebbe fare immediatamente un provvedimento ad hoc per favorire la spesa online e più in generale gli acquisti via internet. L'Italia è del tutto impreparata su questo terreno e quei pochi negozi che lo fanno sono già saturi...ai supermercati c'è sempre la fila e online già non si riesce più ad acquistare in tempi certi; se l'epidemia dura mesi saranno cavoli amari. Conte, ci sei? Sveglia....

Per Papa Francesco "le misure drastiche non sempre sono buone" ed il cardinale vicario De Donatis corregge il decreto con cui chiudeva tutte le chiese. E' proprio vero: non c'è più religione