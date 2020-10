Coronavirus: "Il disastro è fatto, siamo alla Caporetto sanitaria"

Il governo doveva muoversi prima. Lo ripete Andrea Crisanti. "Il coronavirus si combatte e si vince sul territorio. Oggi siamo alla Caporetto del sistema della medicina territoriale - ha spiegato il virologo in un'intervista a Italia Oggi -. A fine agosto avevamo poche centinaia di casi, ci dovevamo chiedere allora come portarli a zero, estinguere i focolai residui, impedire i contagi dai rientri dalle vacanze". "Immaginavo che si potessero avere ancora due mesi avanti di tempo prima di resettare il sistema sanitario. Ma i numeri del contagio ci dicono che il disastro è stato fatto". Secondo Crisanti bisogna rafforzare il sistema di tracciamento e definisce l'iter che si segue oggi "impreciso e facilmente saturabile".